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Facebook решила создать собственную операционную систему на замену Android

Над ней работает один из авторов Windows NT
Зарубежные СМИ сообщили, что Facebook занимается разработкой совершенно новой операционной системы. Команду разработчиков возглавляет известный инженер Марк Луковски (Mark Lucovsky), который был соавтором Windows NT.

Об этом сообщает издание The Information. Зачем Facebook собственная операционная система? Нужно вспомнить, что компания занимается не только соцсетью, но и разработкой различных устройств (Portal и Oculus VR). Собственная «операционка» даст Facebook больше свободы для оптимизации работы этих девайсов и позволит обеспечить необходимый уровень взаимодействия с пользователями.

Стоит отметить, что Facebook имеет грандиозные планы по развитию своего оборудования. Известно, что компания работает даже над устройством, способным читать мысли пользователя.

«Мы действительно хотим иметь своё место в следующем поколении… Мы не думаем, что можем доверять рынку или конкурентам, чтобы достичь этого. Поэтому мы собираемся сделать всё сами», — отметил вице-президент Facebook.