Facebook решила создать собственную операционную систему на замену Android

Об этом сообщает издание The Information. Зачем Facebook собственная операционная система? Нужно вспомнить, что компания занимается не только соцсетью, но и разработкой различных устройств (Portal и Oculus VR). Собственная «операционка» даст Facebook больше свободы для оптимизации работы этих девайсов и позволит обеспечить необходимый уровень взаимодействия с пользователями.

Стоит отметить, что Facebook имеет грандиозные планы по развитию своего оборудования. Известно, что компания работает даже над устройством, способным читать мысли пользователя.

«Мы действительно хотим иметь своё место в следующем поколении… Мы не думаем, что можем доверять рынку или конкурентам, чтобы достичь этого. Поэтому мы собираемся сделать всё сами», — отметил вице-президент Facebook.