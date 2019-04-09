Facebook сам обязал себя нести ответственность за утечку данных

Напомним, весной 2018 года стало известно, что Facebook передавала британской аналитической компании Cambridge Analytica данные о предпочтении и поведении пользователей соцсети. Считается, что эта информация могла использоваться в таргетированной политической рекламе. В целом, Cambridge Analytica были переданы данные о десятках миллионов пользователей. Facebook, в итоге, пришлось заплатить штрафы и извиниться за произошедшее. Соцсеть утверждает, что разорвала все связи с Cambridge Analytica.

Теперь в обновлённых правилах Facebook указано, что компания обязывает себя нести ответственность в тех случаях, когда по неосторожности не сможет предотвратить неправомерное использование данных пользователей сторонней компанией.