Facebook снова допустила огромную утечку данных

В этой базе данных указаны телефонные номера, имена, идентификаторы аккаунта. Впервые утечку нашли 4 декабря, а 12 декабря вся информация уже была опубликована на хакерском форуме, откуда её мог скачать любой желающий. Сообщается, что базу уже заблокировали.

Утечка в основном затронула пользователей Facebook из США. Опасность её в том, что данные из базы могли использовать мошенники для фишинговой или спам-рассылки.

Как данные попали в руки хакеров, пока достоверно неизвестно. Специалисты предполагают, что информацию могли украсть через Facebook API ещё до того, как компания ограничила доступ к телефонным номерам в 2018 году.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда данные пользователей соцсети оказываются в руках третьих лиц.