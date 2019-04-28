Facebook согласилась с тем, что глобального потепления не существует

The Daily Caller была основана Такером Карлсоном (Tucker Carlson), человеком, который отрицает современную науку. Медиапроект поддерживают консерваторы-миллиардеры.

Учёные уже прокомментировали решение Facebook и заявили, что сотрудничество с The Daily Caller может принести большой вред. Некоторые эксперты обвинили соцсеть в политической ангажированности.

Журналисты считают, что такая «проверка фактов» может привести к ситуации, когда новости об изменении климата будут помечаться Facebook как сомнительные, а вот антинаучные посты будут пропускать без вопросов.