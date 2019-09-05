Facebook создала свой Tinder

Пока услуга доступна только в Северной и Южной Америке, Юго-Восточной Азии. Но в начале 2020 года должна появиться и в Европе.

По задумке разработчиков, Facebook Dating будет помогать найти партнёра через общие интересы, события и группы. Доступна услуга только для пользователей соцсети старше 18 лет. Для Facebook Dating нужно будет создавать отдельную страничку, но алгоритмы сервиса будут брать данные из основного профиля, чтобы найти потенциальных партнёров. Искать будет только среди тех пользователей, которые тоже присутствуют на Facebook Dating.

Система будет лишь предлагать кандидатов, а вот решение остаётся за пользователем. Если кто-то понравится, то можно с ним познакомиться.

Также разработчики создали функцию Secret Crush («Тайная страсть»), которая позволяет тайно начать романтические отношения с кем-то из знакомых.