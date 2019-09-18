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Facebook создаёт «умные» очки на замену смартфонам

Выйдут они, правда, ещё не скоро
СМИ рассказали, что компания Facebook занимается разработкой «умных» очков под кодовым названием Orion, которые по идее должны заменить собой смартфон. Увидим мы их, впрочем, не скоро.

Управление очками будет преимущественно голосовое. Также, если верить источникам, Facebook создаёт устройство в виде кольца или браслета, которое будет служить альтернативным методом для управления Orion.

С помощью смарт-очков можно будет принимать звонки, просматривать различную информацию, а также вести прямые трансляции с камер устройства в соцсетях.

Компания, скорее всего, выпустит очки в период с 2023 по 2025 год. Однако гарантий этому никаких нет. Кроме того, идея полной замены смартфонов очками пока вызывает лишь скепсис. Например, Google Glass, которые хоть и были не самостоятельным устройством, а только гарнитурой для смартфонов, в своё время провалились в продажах.

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