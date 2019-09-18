Facebook создаёт «умные» очки на замену смартфонам

Управление очками будет преимущественно голосовое. Также, если верить источникам, Facebook создаёт устройство в виде кольца или браслета, которое будет служить альтернативным методом для управления Orion.

С помощью смарт-очков можно будет принимать звонки, просматривать различную информацию, а также вести прямые трансляции с камер устройства в соцсетях.

Компания, скорее всего, выпустит очки в период с 2023 по 2025 год. Однако гарантий этому никаких нет. Кроме того, идея полной замены смартфонов очками пока вызывает лишь скепсис. Например, Google Glass, которые хоть и были не самостоятельным устройством, а только гарнитурой для смартфонов, в своё время провалились в продажах.