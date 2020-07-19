Наука и технологии
Сегодня 21:03
Facebook теряет главного рекламодателя из-за обвинений в плохой цензуре расистских постов
Это Disney
The Wall Street Journal сообщил, что крупнейшая соцсеть в мире Facebook теряет главного рекламодателя из-за обвинений в плохой цензуре расистских постов. Ранее множество других компаний уже начали бойкот платформы Цукерберга.
Журналисты рассказали, что значительное сокращение затрат на рекламу в Facebook совершила Walt Disney Co. Именно эта киностудия оказалась крупнейшим рекламодателем соцсети в США по итогам первой половины 2020 года.
В частности, Walt Disney решила временно перестать рекламировать в Facebook свой стриминговый сервис Disney+. Кроме того, киностудия прекратила продавать стриминговый сервис своего партнёра по бизнесу Hulu в Instagram, который тоже принадлежит компании Цукерберга.
Официальная причина — бойкот. Disney присоединилась к другим компаниям, которые отказались размещать рекламу в Facebook. Они осуждают недостаточные действия соцсети против постов с ненавистническими высказываниями, в том числе в отношении расы.