Facebook теряет главного рекламодателя из-за обвинений в плохой цензуре расистских постов

Журналисты рассказали, что значительное сокращение затрат на рекламу в Facebook совершила Walt Disney Co. Именно эта киностудия оказалась крупнейшим рекламодателем соцсети в США по итогам первой половины 2020 года.

В частности, Walt Disney решила временно перестать рекламировать в Facebook свой стриминговый сервис Disney+. Кроме того, киностудия прекратила продавать стриминговый сервис своего партнёра по бизнесу Hulu в Instagram, который тоже принадлежит компании Цукерберга.

Официальная причина — бойкот. Disney присоединилась к другим компаниям, которые отказались размещать рекламу в Facebook. Они осуждают недостаточные действия соцсети против постов с ненавистническими высказываниями, в том числе в отношении расы.