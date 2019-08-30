Facebook убрала пометку о бесплатном использовании соцсети

Сообщается, что изменения затронули только главную страницу соцсети в США и Европе. Редакция Ferra.ru заметила, что в русскоязычной версии слоган тоже представляет собой «Быстро и легко».

Издание Business Insider выяснило, что Facebook изменила надпись 6 или 7 августа 2019 года. Эксперт по цифровому праву рассказал журналистам, что по новым правилам Евросоюза сбор данных приравнивается к форме оплаты. А валютой Facebook всегда были личные данные пользователей. Поэтому соцсеть в принципе никогда не была бесплатной.

Также в правилах Facebook указано: компания не гарантирует того, что сайт всегда будет бесплатным.