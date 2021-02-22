Facebook уличили в блокировке постов о пользе вакцинации

Как пишут СМИ, Facebook заблокировала платные рекламные посты как минимум 110 групп. В этих сообщениях говорилось о том, как работает вакцина, а также о местах, где можно вакцинироваться. Соцсеть блокирует рекламу и американских, и европейских организаций.

Facebook уже признала ошибку и восстановила доступ к некоторым постам. В компании заявили, что временно не публикуют рекламу, связанную с социальными вопросами, выборами и политикой. Однако посты с сообщениями о COVID-19 и эффективности вакцины, соцсеть не должна запрещать. Компания сообщила, что дала рекомендации рекламодателям, как сделать так, чтобы посты были доступны аудитории.