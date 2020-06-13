Facebook уволила сотрудника, который протестовал против руководства и Трампа

Напомним, волну недовольства среди сотрудников компании вызвало решение главы Facebook Марка Цукерберга не предпринимать никаких действий против некоторых постов Трампа, в том числе о применении силы в отношении протестующих в США. Некоторые работники даже объявили забастовку, правда, в формате онлайн.

Как рассказал Брэндон Дейл (Brandon Dail), который работал в компании разработчиком пользовательских интерфейсов, его уволили за твит, в котором он осудил коллегу за нежелание добавлять в документы разработчика заявление о поддержке протестующих против политики Цукерберга, мягкой по отношению к Трампу.

Сначала Дейл возмущался в Twitter решением Facebook не удалять пост Трампа о применении силы в отношении мародёров на улицах США. Затем президент написал ещё один пост с заявлением, что 75-летний мужчина, которого толкнули полицейские во время протестов, сам спровоцировал их на это. Данное сообщение Facebook тоже не удалила, что снова вызвало критику со стороны Дейла.