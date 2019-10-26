Facebook включила в раздел «достоверных» новостей издание для националистов

Что интересно, в данном списке источников значатся и довольно авторитетные издания Wall Street Journal, Washington Post, Bloomberg и Time. Всего в разделе примерно 200 СМИ.

Сообщается, что Facebook собирается платить некоторым издательствам от миллиона до трёх миллионов долларов в год за публикацию их новостей в новом разделе. Однако некоторые СМИ уже заявили, что никаких денег не получат.

Стоит отметить, что Breitbart президент США считает «обычным изданием». А руководил им раньше главный стратег предвыборного штаба Дональда Трампа. Тем не менее, Breitbart неоднократно уличали в фальсификациях и поддержке ультраправых идей и теорий заговора.

Глава Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявил, что «если новый раздел соцсети хочет вызывать доверие читателей, то в нём должны быть издания с разными взглядами».

Facebook News пока тестируются среди ограниченного числа пользователей в США. Для других стран он станет доступен в 2019-2020 годах.