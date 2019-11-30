Facebook впервые пометила пост с недостоверной информацией

В посте сообщалось, что один из общественных деятелей Сингапура арестован и находится под следствием. Новость опубликовало издание States Times Review. Теперь в публикации можно увидеть следующую пометку от Facebook: «Facebook по требованию закона сообщает, что правительство Сингапура указало ложную информацию в этом посте».

Сведения об аресте опровергли представители правоохранительных органов страны.

Напомним, в сентябре Facebook объявила конкурс по разработке технологии, способной распознавать фейковые видео, или deepfake. Такие ролики создаются нейросетями. Авторам лучших решений пообещали вознаграждение. Призовой фонд конкурса равен $10 миллионам.