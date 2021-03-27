Наука и технологии
Сегодня в 15:12
Facebook временно заморозила страницу президента Венесуэлы
Он продвигал спорные лекарства от коронавируса
Facebook заморозила страницу президента Венесуэлы Николаса Мадуро за нарушение правил, которые запрещают распространять дезинформацию о коронавирусной инфекции. Дело в том, что Мадуро продвигал лекарства от болезни, эффективность которых, на самом деле, не доказана.
В январе Мадуро описывал «Карвативир», раствор из тимьяна, как «чудесное» средство, нейтрализующее коронавирус. Также утверждалось, что у препарата нет побочных эффектов. Доктора, однако, говорят, что эти утверждения не подкреплены наукой.
Facebook удалила видео, в котором Мадуро продвигает лекарство, потому что оно нарушает политику против ложных заявлений.
«Мы следуем рекомендациям ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), в которых говорится, что в настоящее время нет лекарств для лечения вируса», — сказали в соцсети. Facebook на 30 дней сделала страницу Мадуро доступной только для чтения.