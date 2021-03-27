Facebook временно заморозила страницу президента Венесуэлы

В январе Мадуро описывал «Карвативир», раствор из тимьяна, как «чудесное» средство, нейтрализующее коронавирус. Также утверждалось, что у препарата нет побочных эффектов. Доктора, однако, говорят, что эти утверждения не подкреплены наукой.

Facebook удалила видео, в котором Мадуро продвигает лекарство, потому что оно нарушает политику против ложных заявлений.

«Мы следуем рекомендациям ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), в которых говорится, что в настоящее время нет лекарств для лечения вируса», — сказали в соцсети. Facebook на 30 дней сделала страницу Мадуро доступной только для чтения.