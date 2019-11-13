Наука и технологии
Сегодня 10:33
Facebook встроила оплату товаров и переводы средств в WhatsApp и Instagram
Когда услуга придёт в Россию, неизвестно
Компания Facebook представила собственную платёжную систему Facebook Pay. Она работает и в Messenger, и в WhatsApp, и в Instagram. С её помощью пользователи могут переводить деньги внутри этих сервисов.
И, конечно, оплачивать различные товары и услуги. Facebook Pay начали запускать в приложениях Messenger и Facebook с 12 ноября. Но пока только в США. Когда система заработает в других странах, неизвестно.
На сайте Facebook сообщается, что платёжную систему можно как настроить отдельно для каждого приложения, так и активировать её сразу везде. Автоматически этого, кстати, не произойдёт: пользователям придётся включать Facebook Pay вручную.
Кроме платежей и переводов система позволяет просматривать историю списаний и общаться с поддержкой Facebook. Сервис может работать с большинством банковских карт, а также с PayPal.