Facebook встроила оплату товаров и переводы средств в WhatsApp и Instagram

И, конечно, оплачивать различные товары и услуги. Facebook Pay начали запускать в приложениях Messenger и Facebook с 12 ноября. Но пока только в США. Когда система заработает в других странах, неизвестно.

На сайте Facebook сообщается, что платёжную систему можно как настроить отдельно для каждого приложения, так и активировать её сразу везде. Автоматически этого, кстати, не произойдёт: пользователям придётся включать Facebook Pay вручную.

Кроме платежей и переводов система позволяет просматривать историю списаний и общаться с поддержкой Facebook. Сервис может работать с большинством банковских карт, а также с PayPal.