Facebook ввела новые ограничения против российских государственных СМИ

24 февраля компания наложила ограничения на страницы RT, «Звезды» и РИА «Новости» за «фейковые сообщения» о действиях России на Украине.

Теперь, как сообщил директор по кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейчер, Facebook запрещает российским государственным СМИ размещать рекламу или монетизировать свою деятельность на платформе. Кроме того, соцсеть продолжает навешивать ярлыки на российские государственные СМИ. Эти изменения уже начали внедряться.

Что касается частичной блокировки Facebook в России, то, по мнению специалистов, речь идёт о замедлении соцсети, как это было с Twitter.