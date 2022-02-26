Facebook ввела новые ограничения против российских государственных СМИ

Наука и технологии
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Facebook ввела новые ограничения против российских государственных СМИИ запретила им рекламу и монетизацию
Вчера, 25 февраля, Роскомнадзор объявил, что начнёт частично ограничивать Facebook в России из-за мер, которые приняла соцсеть против официальных аккаунтов четырёх российских СМИ. Теперь Facebook заявила, что продолжит ограничивать государственные издания России.
24 февраля компания наложила ограничения на страницы RT, «Звезды» и РИА «Новости» за «фейковые сообщения» о действиях России на Украине.
Теперь, как сообщил директор по кибербезопасности соцсети Натаниэль Глейчер, Facebook запрещает российским государственным СМИ размещать рекламу или монетизировать свою деятельность на платформе. Кроме того, соцсеть продолжает навешивать ярлыки на российские государственные СМИ. Эти изменения уже начали внедряться.
Что касается частичной блокировки Facebook в России, то, по мнению специалистов, речь идёт о замедлении соцсети, как это было с Twitter.
Источник: Twitter