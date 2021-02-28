Facebook выплатит американцам сотни миллионов долларов за незаконное распознавание лиц

Иск против Facebook подали ещё в 2015 году. В нём утверждалось, что использование компанией технологии распознавания лиц для отметок на фото незаконно в Иллинойсе. Говорилось, что Facebook использует этот инструмент и хранит биометрические данные пользователей без их согласия в нарушение закона. В 2018 году иск был переквалифицирован в коллективный. В 2019 году Facebook сделала распознавание лиц на платформе опциональным.

В итоге три истца получат по $5000 каждый, а остальные — не менее $345. Судья заявил, что урегулирование этого иска является крупной победой для потребителей в области цифровой конфиденциальности.