Facebook выпустила ТВ-приставку для общения в мессенджерах прямо по телевизору

Голосовой помощник здесь — Alexa от Amazon. Portal TV поддерживает различные популярные сервисы, в том числе Spotify и Amazon Prime Video. Запускать их можно через телевизор, просто подключив приставку через разъём HDMI.

Чтобы воспользоваться видеозвонками через WhatsApp и Messenger, нужно войти в систему через аккаунт в Facebook. Компания утверждает, что общение через WhatsApp защищено шифрованием. Это обеспечивает конфиденциальность и безопасность.

Интересно то, что камера Portal TV способна сама наводиться на пользователя при его движении, а также масштабировать кадр.

Внешне устройство похоже на контроллер движений с камерами Microsoft Kinect. Стоит оно $149, продажи начнутся 5 ноября в США.