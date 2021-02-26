Facebook выпустит очки с распознаванием лиц

Как пишут источники, сейчас Facebook обсуждает, может ли она по закону добавить функцию распознавания лиц для облегчения поиска людей на свои будущие устройства. Выход их, кстати, запланирован на конец 2021 года.

Пока будущее опции туманно. Текущее законодательство США может поставить планы Facebook под угрозу. Представитель компании уже признал, что риски распознавания лиц очевидны. Но у технологии есть и преимущества. И пока непонятно, как это всё сбалансировать. Кроме того, специалисты беспокоятся о том, что функцией могут пользоваться сталкеры — преследователи.

У Facebook уже есть система распознавания лиц DeepFace. Сейчас компания применяет её для распознавания людей на фотографиях.