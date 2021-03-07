Facebook заблокировала материал ФСБ

РБК опубликовало, что «настаивает на корректности изложения информации из официального сообщения ФСБ». Издание уже направило запрос Facebook.

Статья РБК была написана на основе официального релиза ФСБ от 18 февраля. Служба сообщила, что пресекла в Воронеже деятельность сторонников МКУ. Сообщалось, что в составе воронежской группировки были три человека.

Facebook отправила эту информацию на проверку StopFake. Там заявили, что «в Воронеже действительно по обвинению в экстремизме задержали троих местных жителей, однако все фигуранты дела — граждане РФ были членами российской националистической организации и никакого отношения к Украине не имеют».

Следователь, который ведёт дело, заявил, что не давал СМИ информации о причастности к украинской нацистской группировке определённых лиц. Он отказался подтвердить или опровергнуть, есть ли эти сведения в материалах дела.