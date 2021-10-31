Facebook заблокировала песню «Батько наш Бандера»

Ранее Facebook блокировала посты с упоминанием слова «хохлома», а также с фамилией футболиста и тренера Дмитрия Хохлова. Соцсеть тоже определяла эти записи, как ненавистнические и оскорбительные. Из-за этого Хохлов даже подал в суд на Facebook. Он утверждает, что не может нормально пользоваться Facebook и Instagram из-за цензурных ограничений.