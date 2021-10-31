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Facebook заблокировала песню «Батько наш Бандера»

За «разжигание ненависти»
Стало известно, что Facebook заблокировала видео, на котором Львовская хоровая капелла «Дударик» поёт песню «Батько наш Бандера». Официальная причина блокировки —«разжигание ненависти».
Facebook заблокировала песню «Батько наш Бандера»

О ситуации сообщила сама капелла на своей странице в соцсети. Представители хора сообщили, что из-за жалобы недоброжелателей сообщение и видео в «Фейсбуке» в поддержку флешмоба «Батько наш Бандера» заблокировано. Они прикрепили к посту уведомление Facebook о нарушении правил соцсети:

Facebook заблокировала песню «Батько наш Бандера»

Ранее Facebook блокировала посты с упоминанием слова «хохлома», а также с фамилией футболиста и тренера Дмитрия Хохлова. Соцсеть тоже определяла эти записи, как ненавистнические и оскорбительные. Из-за этого Хохлов даже подал в суд на Facebook. Он утверждает, что не может нормально пользоваться Facebook и Instagram из-за цензурных ограничений.

Источник: Facebook