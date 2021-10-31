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Facebook заблокировала песню «Батько наш Бандера»За «разжигание ненависти»
Стало известно, что Facebook заблокировала видео, на котором Львовская хоровая капелла «Дударик» поёт песню «Батько наш Бандера». Официальная причина блокировки —«разжигание ненависти».
О ситуации сообщила сама капелла на своей странице в соцсети. Представители хора сообщили, что из-за жалобы недоброжелателей сообщение и видео в «Фейсбуке» в поддержку флешмоба «Батько наш Бандера» заблокировано. Они прикрепили к посту уведомление Facebook о нарушении правил соцсети:
Ранее Facebook блокировала посты с упоминанием слова «хохлома», а также с фамилией футболиста и тренера Дмитрия Хохлова. Соцсеть тоже определяла эти записи, как ненавистнические и оскорбительные. Из-за этого Хохлов даже подал в суд на Facebook. Он утверждает, что не может нормально пользоваться Facebook и Instagram из-за цензурных ограничений.
Источник: Facebook