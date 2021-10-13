Facebook заблокировала пост россиянина за слово «хохлома»

«Коллеги, авторы, кто пишет про х****му на ракете Роскосмоса. Имейте в виду, что фейсбук её ненавидит. Так и пишет "ненависть"!», — написал Егоров в новом посте. Он также прикрепил скриншоты, на которых видно уведомление Facebook. Там сказано, что публикация Егорова нарушает Нормы сообщества в отношении враждебных высказываний и оскорблений. Поэтому пост скрыли. Соцсеть также действительно добавила пометку «Ненависть» на публикацию.

Ранее главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook из-за того, что соцсеть постоянно «блокирует его фамилию».