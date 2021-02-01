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Facebook заблокировала пост с цитатой из Евангелия
Сочла его опасным
Митрополит Агафангел (Михаил Пашковский) рассказал, что соцсеть заблокировала его пост с цитатой из Евангелия от Марка. Площадка скрыла публикацию, потому что она «нарушает нормы сообщества в отношении насилия и подстрекательства».
Издание CNews сообщает, что митрополит Агафангел — глава «Русской православной церкви заграницей». Пашковский опубликовал на своей странице в Facebook отрывок из Евангелия от Марка, главу 9, стих 42: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море».
Facebook пояснила, что эта запись нарушает нормы сообщества, введённые, чтобы пресечь нанесение вреда кому-либо в реальном мире. Как отметил митрополит Агафангел, он надеется, что это лишь досадное недоразумение. Facebook пока ситуацию не прокомментировала.