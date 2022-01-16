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Facebook заблокировала страницу делегации РФ на переговорах по военной безопасности

Из-за запрещённого контента
Социальная сеть Facebook заблокировала официальную страницу делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, пишет ТАСС.
Facebook заблокировала страницу делегации РФ на переговорах по военной безопасности

Об этом журналистам сообщил руководитель российской делегации Константин Гаврилов. По его словам, бан от Facebook пришёл в пятницу. Социальная сеть объяснила блокировку наличием на странице запрещённого контента.

Гаврилов же утверждает, что представители делегации репостили на странице только заявления руководства России и МИД РФ. Из-за бана Facebook делегация намерена обратиться к руководству ОБСЕ, чтобы указать на проблему.

ТАСС также отметило, что в феврале 2021 года аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене уже блокировали в Twitter. Тогда же страница была и без объяснений разблокирована.

Источник: ТАСС
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