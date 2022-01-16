Facebook заблокировала страницу делегации РФ на переговорах по военной безопасности

Об этом журналистам сообщил руководитель российской делегации Константин Гаврилов. По его словам, бан от Facebook пришёл в пятницу. Социальная сеть объяснила блокировку наличием на странице запрещённого контента.

Гаврилов же утверждает, что представители делегации репостили на странице только заявления руководства России и МИД РФ. Из-за бана Facebook делегация намерена обратиться к руководству ОБСЕ, чтобы указать на проблему.

ТАСС также отметило, что в феврале 2021 года аккаунт делегации РФ на переговорах в Вене уже блокировали в Twitter. Тогда же страница была и без объяснений разблокирована.