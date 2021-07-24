Facebook запретила писать, что вакцины против коронавируса приводят к смерти людей

Наука и технологии
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Facebook запретила писать, что вакцины против коронавируса приводят к смерти людейЗаблокирован хэштег #VaccinesKill
Недавно власти США раскритиковали Facebook за то, что компания недостаточно трудится для удаления дезинформации про COVID-19. Ещё на прошлой неделе, например, в соцсети использовался хэштег #VaccinesKill («Вакцины убивают»). Теперь сообщается, что Facebook наконец заблокировала его.
Что интересно, такой же хэштег был заблокирован Instagram, которым владеет как раз Facebook, ещё два года назад. Тогда соцсеть обвиняли в том, что она способствует распространение опасных убеждений, а в Нью-Йорке наблюдалась вспышка кори.
Сейчас ситуация обстоит даже хуже из-за очередной вспышки коронавируса. Facebook пояснила CNN, что не удаляла хэштег #VaccinesKill ранее, так как он формально не нарушал политику компании. Теперь же он нарушает правила соцсети относительно дезинформации по COVID-19. Больше его нельзя найти через поиск.