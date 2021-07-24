Facebook запретила писать, что вакцины против коронавируса приводят к смерти людей

Что интересно, такой же хэштег был заблокирован Instagram, которым владеет как раз Facebook, ещё два года назад. Тогда соцсеть обвиняли в том, что она способствует распространение опасных убеждений, а в Нью-Йорке наблюдалась вспышка кори.

Сейчас ситуация обстоит даже хуже из-за очередной вспышки коронавируса. Facebook пояснила CNN, что не удаляла хэштег #VaccinesKill ранее, так как он формально не нарушал политику компании. Теперь же он нарушает правила соцсети относительно дезинформации по COVID-19. Больше его нельзя найти через поиск.