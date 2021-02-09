Facebook запретила публикацию снимков коров из-за «откровенной сексуальности»

Как рассказал фотограф, Facebook постоянно находила нарушения правил платформы в его снимках. Фотографию, на которой запечатлены две коровы в поле, а также снимок сборной Англии по крикету соцсеть пометила как «откровенно сексуальный» контент.

Сам фотограф говорит, что ни на одном из снимков не было «ничего рискованного». Facebook находила и другие поводы, помимо вышеуказанного, чтобы заблокировать фото. Изображение со словом «Disco» соцсеть назвала рекламой алкоголя, а снимок трамвайных путей во Франции якобы противоречил «политике продажи билетов».

Фотограф рассказал, что подавал апелляцию на каждую блокировку, но Facebook не отвечала ему. В итоге соцсеть вообще запретила галерее фотографа размещать любую рекламу. Запрет сняли после шумихи в СМИ.

Для оформления использовано фото Майка Холла