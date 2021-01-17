Наука и технологии
Сегодня 14:08
Facebook запретила рекламу оружия перед инаугурацией Байдена
И аксессуаров для него
Facebook временно запретила рекламу оружия, амуниции и связанных с этим аксессуаров в преддверии инаугурации Байдена. Бан продлится как минимум до 22 января.
Компания утверждает, что сделала это в целях предосторожности. Помимо оружия и амуниции теперь запрещено рекламировать оружейные сейфы, жилеты и оружейные кобуры, а также глушители.
Facebook, вероятно, сделала это в ответ на просьбу сенаторов ввести политику по постоянному запрету рекламы продуктов, разработанных для использования в боевых действиях и смертельных операциях.
Ранее Facebook запретила организацию мероприятий рядом с Белым домом и Капитолием в Вашингтоне. Компания утверждает, что делает это для предупреждения насильственных действий в день инаугурации. Напомним, Байден примет присягу в среду 20 января.