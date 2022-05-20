Наука и технологии
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Facebook* запретила сотрудникам разговаривать об абортах

Это острая тема в США сейчас
Руководитель Meta (*признана в РФ экстремистской и запрещена, мы обязаны указывать это) сообщил сотрудникам, что им запрещено говорить об абортах на Workplace, внутренней версии Facebook (принадлежит экстремистской Meta). Сейчас в США активно обсуждают эту тему из-за возможной отмены в стране конституционного права на аборты.
Facebook* запретила сотрудникам разговаривать об абортах

Политика, которую Meta ввела в 2019 году, но о которой до сих пор не сообщалось, запрещает сотрудникам обсуждать «правильность или неправильность аборта, право на аборт, а также политические, религиозные и гуманитарные взгляды на тему».

Некоторые сотрудники призвали руководство отменить эту политику. В компании же считают, что такие дискуссии создают враждебную рабочую среду.

После того, как СМИ опубликовали проект решения Верховного суда по отмене права на аборт, один из топ-менеджеров Meta Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg) назвала процедуру «одним из наших самых основных прав». «Каждая женщина, где бы она ни жила, должна быть свободна в выборе, станет ли она матерью и когда», — написала Сандберг. Но вскоре после этого Мета стала воздерживаться от внутреннего обсуждения абортов.

Источник:The Verge
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