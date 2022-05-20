Facebook* запретила сотрудникам разговаривать об абортах

Политика, которую Meta ввела в 2019 году, но о которой до сих пор не сообщалось, запрещает сотрудникам обсуждать «правильность или неправильность аборта, право на аборт, а также политические, религиозные и гуманитарные взгляды на тему».

Некоторые сотрудники призвали руководство отменить эту политику. В компании же считают, что такие дискуссии создают враждебную рабочую среду.

После того, как СМИ опубликовали проект решения Верховного суда по отмене права на аборт, один из топ-менеджеров Meta Шерил Сандберг (Sheryl Sandberg) назвала процедуру «одним из наших самых основных прав». «Каждая женщина, где бы она ни жила, должна быть свободна в выборе, станет ли она матерью и когда», — написала Сандберг. Но вскоре после этого Мета стала воздерживаться от внутреннего обсуждения абортов.