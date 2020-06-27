Facebook запретит рекламу с ненавистническими высказываниями

«Мы расширяем нашу политику в отношении рекламы, чтобы запретить утверждения, что люди определённой расы, этнической принадлежности, национальности, религиозных убеждений, касты, сексуальной ориентации, гендерной идентичности или иммиграционного статуса представляют угрозу для безопасности, здоровья или существования других», — заявил Цукерберг.

Также, по его словам, соцсеть будет маркировать публикации, которые могут заслуживать внимания, но нарушают политику Facebook. Компания иногда не удаляет посты, ценность которых для общества перевешивает риск причинения вреда. Судя по всему, так Facebook объяснила отказ удалить пост Трампа, который вызвал негативную реакцию общественности.

Что касается рекламы, то недавно правозащитники призвали компании прекратить размещать свои объявления на Facebook из-за недостаточного модерирования компанией расистских постов. Бойкот поддержали Verizon Communications Inc и Unilever.