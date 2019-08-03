Facebook запустила чат-бота, который рассуждает об убийстве Цукерберга

Как сказано в блоге Facebook, предыдущие попытки разработки чат-ботов не были особенно успешными. Потому, что компьютер общался с пользователями слишком формально и зачастую даже не мог правильно ответить на все вопросы. С такими конфузами говорить об имитации общения с живым человеком не приходилось.

Теперь, используя накопленную базу знаний, компания тестирует чат-бота, который, судя по всему, будет учиться «общаться» неформально на диалогах с пользователями: никаких стандартных ответов «не знаю».

Получилось-то, конечно, нестандартно. Но довольно странно.

Так, в одном из диалогов пользователь спрашивает бота: «Как ты думаешь, Марк Цукерберг (основатель Facebook) когда-нибудь убивал людей?». На что бот отвечает: «Я не знаю, может быть».

Что ж, вероятно, со временем чат-бот научится отвечать корректнее.