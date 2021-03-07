Наука и технологии
Сегодня в 12:27
Facebook засудят за неблагоприятные условия найма для чернокожих
Говорят, что компания нанимает слишком мало афроамериканцев
В глазах общественности компания Facebook выступает как борец с расизмом. Однако похоже, что сама она не распространяет идеи равенства на поиск новых сотрудников. СМИ сообщили, что EEOC (Equal Employment Opportunity Commission — Комиссия по равным возможностям занятости в США) расследует возможный системный расизм Facebook по части найма. Соискатели обвинили компанию в дискриминации чернокожих кандидатов.
Истцы рассказали о несправедливости в системе бонусов при найме. Компания выдаёт до $5000 в виде бонусов, если приглашенный кандидат принят на работу. Благодаря этому стало ясно, что Facebook нанимает мало чернокожих кандидатов. Они составляют лишь 3,9% сотрудников в США по состоянию на июнь прошлого года.
Пока нет никаких гарантий, что расследование EEOC приведёт к каким-то официальным мерам. Facebook уже заявила, что «серьёзно» отнеслась к обвинениям в дискриминации и провела расследование «по каждому случаю».