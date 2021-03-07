Facebook засудят за неблагоприятные условия найма для чернокожих

Истцы рассказали о несправедливости в системе бонусов при найме. Компания выдаёт до $5000 в виде бонусов, если приглашенный кандидат принят на работу. Благодаря этому стало ясно, что Facebook нанимает мало чернокожих кандидатов. Они составляют лишь 3,9% сотрудников в США по состоянию на июнь прошлого года.

Пока нет никаких гарантий, что расследование EEOC приведёт к каким-то официальным мерам. Facebook уже заявила, что «серьёзно» отнеслась к обвинениям в дискриминации и провела расследование «по каждому случаю».