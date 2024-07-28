Falcon 9 успешно вывела на орбиту новую партию спутников Starlink после аварии

Как пишет портал SpaceNews, SpaceX отследила утечку кислорода до трещины в измерительной линии датчика давления на верхней ступени. Но теперь все проблемы устранены.

Сразу после получения разрешения носитель вывел на орбиту новую группу спутников Starlink. Запуск состоялся 27 июля. Ракета стартовала со стартового комплекса 39A Космического центра Кеннеди в 1:45 утра по восточному времени.

SpaceX планирует выполнить ещё два запуска Falcon 9 28 июля, один с космодрома на мысе Канаверал, а другой с базы космических сил Ванденберг, каждый со спутниками Starlink. Первыми заказчиками Falcon 9 после аварии могут стать NASA и Northrop Grumman, запуск грузового космического корабля Cygnus на Falcon 9 с мыса Канаверал запланирован на 3 августа.