Фальков: иностранные исследователи все больше интересуются российской наукой

Президент России Владимир Путин ранее отметил, что в последние годы увеличилось число иностранных исследователей в России, особенно из Китая. По его словам, количество аспирантов из КНР выросло на 25−28%.

После Китая по числу иностранных исследователей следуют Казахстан и Сирия, уточнил Фальков.

V Конгресс молодых ученых проходит на территории федерального центра Сириус и является ежегодным мероприятием в рамках Десятилетия науки и технологий в России. В конгрессе участвуют студенты, аспиранты и молодые ученые из разных стран.