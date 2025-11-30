Фальков: иностранные исследователи все больше интересуются российской наукой

Опубликовано 30 ноября 2025, 17:301 мин.
Фальков: иностранные исследователи все больше интересуются российской наукойТак, количество аспирантов из КНР выросло на 25−28%
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил о росте интереса иностранных ученых к российской науке. Об этом он сообщил на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых, его слова передает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее отметил, что в последние годы увеличилось число иностранных исследователей в России, особенно из Китая. По его словам, количество аспирантов из КНР выросло на 25−28%.
После Китая по числу иностранных исследователей следуют Казахстан и Сирия, уточнил Фальков.
V Конгресс молодых ученых проходит на территории федерального центра Сириус и является ежегодным мероприятием в рамках Десятилетия науки и технологий в России. В конгрессе участвуют студенты, аспиранты и молодые ученые из разных стран.