Фальшивомонетчики перешли в интернет

Об этом пишет ТАСС. На запрос агентства в МВД ответили, что в основном сбыт поддельных денежных знаков происходит через один из известных интернет-ресурсов. В ведомстве его не назвали.

Также журналистам рассказали, что в 2020 году число преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег в России, выросло на 6%. Суды рассматривают более тысячи соответствующих уголовных дел.

В МВД ранее рассказывали, что чаще всего фальшивомонетчики подделывают банкноты номиналом в 5000 и 1000 рублей. Столкнуться с фальшивыми деньгами вероятнее всего можно на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и торговых палатках.