Фанаты Дональда Трампа заставили искусственный интеллект стать республиканцемДля этого пришлось его “переобучить”
Дэвид Розадо, исследователь данных, подверг чат-бота ChatGPT серии тестов, которая показала, что он “демократ”. Поэтому он создал свою собственную версию, обучив ее отвечать на вопросы с явно консервативным уклоном, превратив его таким образом в “республиканца”. Он назвал свой эксперимент RightWingGPT.
Фото: NYTimes
Розадо использовал процесс, называемый тонкой настройкой, в котором программисты берут уже обученную модель и настраивают ее для создания различных результатов. Он взял пачки “правых” ответов на политические вопросы и попросил модель подстроить свои ответы под них.
Его модель повторяет политические и социально-консервативные тезисы со значительной откровенностью. Например, она будет с восторгом отзываться о свободном рыночном капитализме или преуменьшать последствия изменения климата, а также называть Дональда Трампа своим любимым политическим лидером.