Розадо использовал процесс, называемый тонкой настройкой, в котором программисты берут уже обученную модель и настраивают ее для создания различных результатов. Он взял пачки “правых” ответов на политические вопросы и попросил модель подстроить свои ответы под них.

Его модель повторяет политические и социально-консервативные тезисы со значительной откровенностью. Например, она будет с восторгом отзываться о свободном рыночном капитализме или преуменьшать последствия изменения климата, а также называть Дональда Трампа своим любимым политическим лидером.