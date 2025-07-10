Опубликовано 10 июля 2025, 19:301 мин.
Фанаты теорий заговоров увидели в наводнениях в США «искусственный след»Катастрофические наводнения в Техасе
В соцсетях распространяются ложные слухи, что сильные наводнения в Техасе в начале июля вызваны искусственным изменением погоды — так называемым «засевом облаков». Обвиняют компанию Rainmaker, которая 2 июля проводила такую операцию.
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Однако эксперты и официальные лица опровергают эти утверждения. Засев облаков не может вызвать такие масштабные дожди. Он лишь немного усиливает осадки в уже существующих облаках. К тому же прогнозы дождя на эти дни были сделаны ещё до операции Rainmaker.
«Это полная ерунда», — заявил директор Центра экстремальной погоды при Университете Техаса Эндрю Десслер. Другой специалист, профессор Дев Ниоги, отметил, что ливни вызваны естественными погодными условиями, а не вмешательством человека.
Rainmaker тоже заявила, что не проводила операции в зоне наводнений 3 и 4 июля и не повлияла на эти события. Их последняя операция 2 июля была кратковременной и прошла далеко от пострадавших районов.