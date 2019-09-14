Ferra

ФАС добьёт разорившийся «Юлмарт» делом о завышенных ценах

Интернет-магазин должен пройти процедуру банкротства
В декабре 2018 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обвинила DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и «Юлмарт» в завышении цен на ТВ-приставки и возбудила против них дела. Теперь в отношении первых двух магазинов служба дела прекратила, а вот «Юлмарт» этой участи избежать не смог.

Пока дело против интернет-магазина приостановлено. Однако оно будет возобновлено, как только «Юлмарт» пройдёт процедуру банкротства.

Что касается DNS и «М.Видео-Эльдорадо», то ФАС сняла с них обвинения, не найдя нарушения антимонопольного законодательства. Замруководитель службы однако рассказал, что своевременное возбуждение дела позволило предотвратить нарушения в первую и последующие волны перехода на цифровое вещание. Ведь именно переход на цифровое ТВ вынуждает россиян покупать специальные приставки.

Самое читаемое