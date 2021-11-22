ФАС наказала Tele2 за повышение цен на тарифы штрафом

Из-за роста цен на тарифы ФАС возбудила административное дело против Tele2. Теперь оператор сотовой связи должен выплатить штраф в размере 825,5 тысячи рублей.

«Оператор необоснованно повысил стоимость услуг сотовой связи. В отношении компании ведомство возбудило дело об административном правонарушении и 22 ноября наложило на оператора связи штраф в размере 825,5 тысячи рублей за злоупотребление доминирующим положением», — сказали в антимонопольной службе.

Напомним, в январе 2021 года Tele2 повысила цены на более 12 млн своих абонентов в среднем на 13%. Компания обосновала это ростом затрат. Позже ФАС установила, что это было не так.