ФАС наказала Tele2 за повышение цен на тарифы штрафом

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ФАС наказала Tele2 за повышение цен на тарифы штрафомТарифы повысили в начале года
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Tele2 за нарушение закона о защите конкуренции. Эта компания повысила стоимость тарифов в январе 2021 года.
Из-за роста цен на тарифы ФАС возбудила административное дело против Tele2. Теперь оператор сотовой связи должен выплатить штраф в размере 825,5 тысячи рублей.
«Оператор необоснованно повысил стоимость услуг сотовой связи. В отношении компании ведомство возбудило дело об административном правонарушении и 22 ноября наложило на оператора связи штраф в размере 825,5 тысячи рублей за злоупотребление доминирующим положением», — сказали в антимонопольной службе.
Напомним, в январе 2021 года Tele2 повысила цены на более 12 млн своих абонентов в среднем на 13%. Компания обосновала это ростом затрат. Позже ФАС установила, что это было не так.
Источник: ТАСС