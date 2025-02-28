Наука и технологии
Опубликовано 28 февраля 2025, 00:32
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ФАС опровергла сокращение числа пунктов выдачи Ozon и Wildberries

Несмотря на слухи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не планирует ограничивать количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов Ozon и Wildberries, пишут «Ведомости». Ведомство отметило, что большое число ПВЗ делает покупки удобнее для россиян.
ФАС опровергла сокращение числа пунктов выдачи Ozon и Wildberries
© CHUTTERSNAP

Ранее сообщалось, что ФАС разрабатывает новые антимонопольные требования для крупных маркетплейсов. Они могут включать правила продвижения собственных товаров, инвестиции в скидки и рекламу, а также критерии, по которым платформу можно считать «крупной».

ФАС подчеркнула, что ее цель — добиться прозрачности в отношениях между маркетплейсами и продавцами. По данным службы, на январь 2024 года Ozon и Wildberries занимали около 80% рынка онлайн-торговли в России.

Источник:Ведомости
Автор:Максим Многословный
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