ФАС опровергла сокращение числа пунктов выдачи Ozon и Wildberries

Опубликовано 28 февраля 2025, 00:321 мин.
ФАС опровергла сокращение числа пунктов выдачи Ozon и WildberriesНесмотря на слухи
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что не планирует ограничивать количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов Ozon и Wildberries, пишут «Ведомости». Ведомство отметило, что большое число ПВЗ делает покупки удобнее для россиян.
Ранее сообщалось, что ФАС разрабатывает новые антимонопольные требования для крупных маркетплейсов. Они могут включать правила продвижения собственных товаров, инвестиции в скидки и рекламу, а также критерии, по которым платформу можно считать «крупной».
ФАС подчеркнула, что ее цель — добиться прозрачности в отношениях между маркетплейсами и продавцами. По данным службы, на январь 2024 года Ozon и Wildberries занимали около 80% рынка онлайн-торговли в России.