ФАС опровергла сокращение числа пунктов выдачи Ozon и Wildberries

Ранее сообщалось, что ФАС разрабатывает новые антимонопольные требования для крупных маркетплейсов. Они могут включать правила продвижения собственных товаров, инвестиции в скидки и рекламу, а также критерии, по которым платформу можно считать «крупной».

ФАС подчеркнула, что ее цель — добиться прозрачности в отношениях между маркетплейсами и продавцами. По данным службы, на январь 2024 года Ozon и Wildberries занимали около 80% рынка онлайн-торговли в России.