ФАС потребовала от Tele2 снизить цены на тарифы

Сообщается, что ФАС завершила рассмотрение дела сегодня, 13 сентября. Служба установила, что уровень повышения тарифов Tele2 не обусловлен ростом затрат. Теперь оператор должен вернуть необоснованно повышенные тарифы на уровень, который был до повышения.

В январе Tele2 увеличила стоимость услуг для более 12 млн своих абонентов. В среднем рост составил 13%. Компания говорила, что у неё повысились затраты, поэтому пришлось делать тарифы дороже. Отмечается, что ФАС получила множество обращений абонентов Tele2 с жалобами на происходящее.