ФАС признала, что Мегафон необоснованно повысил цены на связь

17:30, 27 декабря 2022
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ФАС признала, что Мегафон необоснованно повысил цены на связьПодорожание произошло ещё в мае
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Россия признала Мегафон нарушителем антимонопольного законодательства из-за того, что оператор в мае необоснованно повысил цены на связь.
Фото: Wikimedia
В мае 2022 года Мегафон повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов. Повышение составило в среднем 12%.
В результате ФАС обязала оператора снизить цены до экономически обоснованного уровня. Кроме того, Мегафон оштрафуют. Размер штрафа определят в ходе административного расследования.