ФАС признала, что Мегафон необоснованно повысил цены на связь

В мае 2022 года Мегафон повысил тарифы на услуги связи для более 16,5 млн абонентов. Повышение составило в среднем 12%.

В результате ФАС обязала оператора снизить цены до экономически обоснованного уровня. Кроме того, Мегафон оштрафуют. Размер штрафа определят в ходе административного расследования.