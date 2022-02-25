ФАС проверит DNS за завышенные цены

ФАС на своём сайте сообщила, что в связи с публичным заявлением генерального директора DNS проверит обоснованность повышения ретейлером цен. Служба уже направила в адрес торговой сети соответствующий запрос и выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения таких действий.

В ФАС указали, что такие публичные заявления гендиректора могут быть восприняты как руководство к действию, что может привести к необоснованному росту цен на бытовую технику.

Если служба обнаружит признаки недобросовестного поведения и спекуляций отдельных продавцов, то примет меры.