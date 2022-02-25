ФАС проверит DNS за завышенные цены

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ФАС проверит DNS за завышенные ценыГендиректору торговой сети не стоило оправдывать это
На фоне событий на Украине и грядущих санкций российская торговая сеть DNS подняла цены на товары. Гендиректор компании Дмитрий Алексеев признал, что магазин поднял цены почти на треть на фоне новых ограничений со стороны западных стран и падения рубля. Теперь этим вопросом решила заняться Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
ФАС на своём сайте сообщила, что в связи с публичным заявлением генерального директора DNS проверит обоснованность повышения ретейлером цен. Служба уже направила в адрес торговой сети соответствующий запрос и выдало должностному лицу компании предостережение о недопустимости совершения таких действий.
В ФАС указали, что такие публичные заявления гендиректора могут быть восприняты как руководство к действию, что может привести к необоснованному росту цен на бытовую технику.
Если служба обнаружит признаки недобросовестного поведения и спекуляций отдельных продавцов, то примет меры.
Источник: ФАС