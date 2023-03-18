ФБР арестовала владельца крупного форума с утечками данных

Фицпатрик был арестован в своём доме в городе Пикскилл, штат Нью-Йорк, в среду около 16:30 по местному времени. Его обвиняют в сговоре для завлечения лиц с целью совершения мошеннических действий с устройствами несанкционированного доступа.

Коллега Фицпатрика на форуме опубликовал объявление о его аресте. Он написал, что Pompompurin отсутствует уже «длительное время» и никогда не был так долго неактивен в разных мессенджерах и на форуме. Он также добавил, что он удалил доступ Фицпатрика ко всей важной инфраструктуре сайта.

По данным местной газеты, Фицпатрик только что закончил среднюю школу. Ему 19 лет. Его отпустили под залог до следующего слушания дела. Его адвокат отказался комментировать обвинения.