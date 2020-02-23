ФБР дало советы по созданию безопасного пароля

Многие считают, что наиболее безопасными являются короткие сочетания, состоящие из бессмысленных комбинаций букв, цифр и символов. Однако такие пароли сложнее запомнить. При этом, по заверению специалистов ФБР, объединение нескольких слов в строку длиной не менее 15 символов усложняет взлом.

Лучше использовать для этого простые фразы, которые можно без труда запомнить. По крайней мере такой совет содержится в рекомендациях офиса ФБР в Портленде, штат Орегон. Они были сформированы после технических консультаций.

Стоит отметить, что ранее Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) публиковал похожие рекомендации. В них также призывали использовать парольные фразы вместо сложных коротких паролей.