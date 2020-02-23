Наука и технологии
Сегодня 15:44
ФБР дало советы по созданию безопасного пароля
Лучше не использовать сложные пароли
Федеральное бюро расследований (ФБР) дало советы по созданию безопасного пароля. Специалисты считают, что лучше использовать длинные фразы.
Многие считают, что наиболее безопасными являются короткие сочетания, состоящие из бессмысленных комбинаций букв, цифр и символов. Однако такие пароли сложнее запомнить. При этом, по заверению специалистов ФБР, объединение нескольких слов в строку длиной не менее 15 символов усложняет взлом.
Лучше использовать для этого простые фразы, которые можно без труда запомнить. По крайней мере такой совет содержится в рекомендациях офиса ФБР в Портленде, штат Орегон. Они были сформированы после технических консультаций.
Стоит отметить, что ранее Национальный институт стандартов и технологий США (NIST) публиковал похожие рекомендации. В них также призывали использовать парольные фразы вместо сложных коротких паролей.