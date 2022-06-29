ФБР: люди используют замену лица и голоса для устройства на удаленную работу

Согласно сообщению ФБР, все больше компаний сообщают о людях, подающих заявки на работу, используя видео, изображения или записи, которые редактируются, чтобы выглядеть и звучать как кто-то другой. Эти “поддельщики” также используют украденные личные данные для подачи заявлений на работу в компании, занимающиеся информационными технологиями, программированием, базами данных и программным обеспечением.

В отчете отмечается, что многие из этих вакансий имеют доступ к конфиденциальным данным клиентов и сотрудников, а также к финансовой и служебной информации компании.