ФБР начало отбирать смартфоны у американцев, протестующих против полицейского произвола

Специальное контртеррористическое подразделение называется Fly Team. Вообще-то оно не должно бороться с протестующими, пишет Engadget. Однако его участие в летней операции стало известно через письмо отставного спецагента. В СМИ опасаются, что ФБР могло превысить свои полномочия по работе со смартфонами американцев.

Сообщается, что сотрудники ФБР держат у себя изъятые устройства по несколько месяцев.

Напомним, протесты в США начались весной после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.