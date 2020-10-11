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ФБР начало отбирать смартфоны у американцев, протестующих против полицейского произвола
Федеральные агенты держат их у себя месяцами
ФБР обладает инструментами для взлома смартфонов, но, как правило, применяет их в отношении террористов. Теперь же СМИ пишут, что Федеральное бюро расследований летом направило специальную команду в Портленд, чтобы отобрать смартфоны и другие устройства у американцев, протестующих против полицейского произвола и расизма.
Специальное контртеррористическое подразделение называется Fly Team. Вообще-то оно не должно бороться с протестующими, пишет Engadget. Однако его участие в летней операции стало известно через письмо отставного спецагента. В СМИ опасаются, что ФБР могло превысить свои полномочия по работе со смартфонами американцев.
Сообщается, что сотрудники ФБР держат у себя изъятые устройства по несколько месяцев.
Напомним, протесты в США начались весной после гибели афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания.