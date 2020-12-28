ФБР подозревает, что паранойя из-за 5G привела к взрыву фургона в США

Перед взрывом из автомобиля, а точнее трейлера, дома на колёсах, зазвучал «компьютеризированный» голос, который громко предупредил окружающих и попросил их эвакуироваться. Как пишут СМИ, из-за повреждений дата-центра от взрыва в некоторых местах США временно пропали сотовая связь и интернет.

Из-за взрыва погиб владелец трейлера. Он находился в фургоне в момент аварии. В ФБР считают, что взрыв устроил сам владелец машины. Также стало известно, что агенты службы спрашивали у соседей предполагаемого преступника, не было ли у него «паранойи» по поводу 5G. В итоге один из источников заявил, что мужчина-владелец трейлера действительно думал, что 5G используется для убийства людей.

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