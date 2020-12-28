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ФБР подозревает, что паранойя из-за 5G привела к взрыву фургона в США
Устроивший взрыв человек, вероятно, верил во вред 5G
В этом году в разных странах мира стали популярны идеи о вреде 5G, из-за чего люди атаковали немало вышек сотовой связи. Теперь ФБР пытается выяснить, не стала ли паранойя вокруг сетей пятого поколения причиной недавнего взрыва в центре Нэшвилла (штат Теннеси). Там 25 декабря подорвался автомобиль, припаркованный рядом с дата-центром американской телекоммуникационной компании AT&T.
Перед взрывом из автомобиля, а точнее трейлера, дома на колёсах, зазвучал «компьютеризированный» голос, который громко предупредил окружающих и попросил их эвакуироваться. Как пишут СМИ, из-за повреждений дата-центра от взрыва в некоторых местах США временно пропали сотовая связь и интернет.
Из-за взрыва погиб владелец трейлера. Он находился в фургоне в момент аварии. В ФБР считают, что взрыв устроил сам владелец машины. Также стало известно, что агенты службы спрашивали у соседей предполагаемого преступника, не было ли у него «паранойи» по поводу 5G. В итоге один из источников заявил, что мужчина-владелец трейлера действительно думал, что 5G используется для убийства людей.
Для оформления использовано фото NY Times