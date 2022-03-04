ФБР получило доступ к аккаунту основательницы "википедии для ученых"

Sci-Hub, являющийся ведущим в мире бесплатным распространителем миллионов научных работ, за которые часто приходится платить, часто называют "Пиратской бухтой науки". Хотя этот статус согревает сердца многих исследователей, ученых и студентов по всему миру, у Sci-Hub также появилось много высокопоставленных врагов.

Это не только крупные издательства, рассерженные тем, что их материалы распространяются бесплатно. Основатель компании Александра Элбакян также является лицом, представляющим интерес для разведывательных служб и служб безопасности правительства США.

В мае 2021 года Элбакян получила электронное письмо от Apple, в котором сообщалось, что в 2019 году Apple получила запрос от ФБР, которое запрашивало "информацию" из ее учетной записи Apple.

В электронном письме Элбакян от 2 марта 2022 года Google сообщает, что в соответствии с судебным процессом, инициированным ФБР, Google было необходимо передать данные, связанные с аккаунтом Элбакян. Какие именно данные были переданы, не уточняется, но, по словам Google, судебное постановление обязывало компанию держать запрос в секрете.