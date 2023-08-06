ФБР предупредило о новой схеме мошенничества с криптовалютами и NFT

ФБР предупредило о новой схеме мошенничества с криптовалютами и NFTБудьте внимательнее
ФБР предупреждает потенциальных покупателей NFT о существовании вредоносных сайтов, использующих «смарт-контракты», которые похищают криптовалютные кошельки. Эти мошеннические сайты маскируются под легитимные площадки для новых проектов NFT и часто продвигаются через взломанные аккаунты в социальных сетях или поддельные профили, имитирующие известных разработчиков NFT.
Чтобы заманить жертву, они создают ощущение срочности, используя такие фразы, как «ограниченное предложение».
Несознательные покупатели, подключающие свои криптовалютные кошельки к таким сайтам, неосознанно попадают в ловушку фальшивых смарт-контрактов, в результате чего их цифровые активы переводятся на кошельки мошенников. Затем похищенные NFT отмываются через различные криптовалютные биржи, чтобы запутать следы.
NFT, уникальные цифровые токены, подтверждающие право собственности на произведения искусства, музыку или другой цифровой контент, стали мишенью для киберпреступников из-за своей высокой стоимости.