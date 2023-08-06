ФБР предупредило о новой схеме мошенничества с криптовалютами и NFT

Чтобы заманить жертву, они создают ощущение срочности, используя такие фразы, как «ограниченное предложение».

Несознательные покупатели, подключающие свои криптовалютные кошельки к таким сайтам, неосознанно попадают в ловушку фальшивых смарт-контрактов, в результате чего их цифровые активы переводятся на кошельки мошенников. Затем похищенные NFT отмываются через различные криптовалютные биржи, чтобы запутать следы.

NFT, уникальные цифровые токены, подтверждающие право собственности на произведения искусства, музыку или другой цифровой контент, стали мишенью для киберпреступников из-за своей высокой стоимости.