ФБР призналось в покупке данных о местонахождении американцев

Верховный суд США ограничил возможность отслеживания телефонов американцев, не имея соответствующего ордера, почти пять лет назад, однако ФБР ранее не сообщало о том, что когда-либо совершало такие покупки.

Этот вопрос задал Рон Уайден, сенатор, демократ от штата Орегон: “покупает ли ФБР информацию о геолокации телефонов в США?". Представитель ФБР ответил, что в настоящее время их ведомство не делает этого, но признал, что в прошлом это происходило.

Он добавил, что теперь бюро полагается на "судебный процесс" для получения данных о местоположении, которые напрямую предоставляют компании. Он также не уточнил, что побудило ФБР прекратить практику покупки таких данных и будет ли бюро возобновлять ее.