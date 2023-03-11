ФБР призналось в покупке данных о местонахождении американцев

ФБР призналось в покупке данных о местонахождении американцевНо сейчас оно такого не делает (по их же словам)
Федеральное бюро расследований США (ФБР) впервые признало, что покупало данные о местоположении американцев без получения ордера, передает Wired. Признание прозвучало во время слушаний в Сенате США по глобальным угрозам.
Фото: Unsplash
Верховный суд США ограничил возможность отслеживания телефонов американцев, не имея соответствующего ордера, почти пять лет назад, однако ФБР ранее не сообщало о том, что когда-либо совершало такие покупки.
Этот вопрос задал Рон Уайден, сенатор, демократ от штата Орегон: “покупает ли ФБР информацию о геолокации телефонов в США?". Представитель ФБР ответил, что в настоящее время их ведомство не делает этого, но признал, что в прошлом это происходило.
Он добавил, что теперь бюро полагается на "судебный процесс" для получения данных о местоположении, которые напрямую предоставляют компании. Он также не уточнил, что побудило ФБР прекратить практику покупки таких данных и будет ли бюро возобновлять ее.