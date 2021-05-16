Наука и технологии
Сегодня в 17:31
ФБР США взломало личный аккаунт владельца сайта с бесплатными научными статьями
Так говорит сам владелец
Основательница сайта с бесплатными научными статьями Sci-Hub Александра Элбакян заявила, что её личный аккаунт Apple взломало Федеральное бюро расследований (ФБР) США.
По словам Элбакян, Apple прислала ей письмо, в котором рассказала, что правоохранительные органы получили доступ к данным её учетной записи. Утверждается, что это было сделано в рамках расследования ФБР.
СМИ пишут, что запрос мог быть сделан более двух лет назад. Однако Apple не могла сообщить об этом ранее из-за характера содержания запроса.
В 2019 году журналисты писали, что Министерство юстиции США подозревает Эльбакян в связи с российской разведкой. Цель её действий, как утверждалось, — «украсть военные секреты США у подрядчиков». Доказательств этому опубликовано не было.
Сама Элбакян говорит, что не работала ни для какой разведки.